訛稱已聘分判商呃工程費　土拓署承建商經理遭廉署起訴

廉政公署今日(15日)落案起訴一名土木工程拓展署承建商經理，控告他涉嫌訛稱承建商已聘用合資格分判商，為一個建造項目進行鋼結構工程，以詐騙該署發放工程款項共逾90萬港元。被告已獲准保釋，待本周五(17日)在西九龍裁判法院答辯。

被告唐世民(74歲)為永利(聲記)建築有限公司施工經理，被控一項欺詐罪名。案發時土木工程拓展署將一份建造項目合約，以總值6,900萬港元判授予永利，並聘用奧雅納工程顧問有限公司為項目顧問。合約訂明永利須建造一條設有鋼結構上蓋的行人道，而且只可把鋼結構工程判授予政府「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內「鋼結構工程」類別(該名冊)的分判商。

控罪指被告涉嫌於2017年12月至2019年8月期間，虛假地向奧雅納表示，永利已委聘一間列於該名冊的分判商，即應力工程有限公司進行上述鋼結構工程，並意圖詐騙而誘使奧雅納建議土木工程拓展署向永利發放款項共逾90萬港元。永利被指從沒有聘用應力或任何列於該名冊的分判商進行上述鋼結構工程。