清潔工上水被磚擲中亡　2青年涉謀殺受審

2019年11月13日，上水北區大會堂外有人堵路掟磚，混亂間一名70歲老翁被磚擲中且頭部受傷，在翌日傷重不治。警方其後拘捕2名懷疑涉案青年，控以謀殺、蓄意傷人及暴動3罪。2人今天（15日）起於高院原訟庭受審。據控辯雙方同意案情指，其中1名被告與兄長的電話錄音訊息顯示，有人曾提及「今日你哋劈嗰個阿伯呢，後尾話生存渺茫」。另外控方開案陳詞指，有現場片段拍到該被告在現場曾用鋸襲擊１名男子大腿，令對方受傷。

2名被告依次為現年18歲的劉子龍（花名牛屎）及現年17歲的陳彥廷。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清（70歲），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子Ｘ，以及參與暴動。 據控辯雙方同意事實指，2名被告為小學同學，2人在2019年12月13日首次被捕，其後獲准保釋候查，但在翌年4月22日再次被捕且不准保釋。控方在開案陳詞指，首被告劉子龍於首次被捕時於警誡下曾稱：「我唔知發生乜事，我喺現場，有示威，我無掟死人同打人，我畀人打嘅」。

同意案情又透露，在2019年11月13日上午11時許，死者在遇襲後被送院急救，醫生發現其左額腫起且昏迷及失去知覺，期間亦曾嘔吐，其頭傷引致硬腦膜下血腫，於翌日不治，死因為頭部受傷致死。傷者X當日亦被送院，其左眼出血泛紅且視野模糊、右前臂被割傷、左手臂紅腫，右膝擦損和雙腳瘀傷。X稍後將會出庭作供講述案發經過。

據控方稱，案發當日有現場閉路電視及網上公開片段拍到案發經過，控方將會播放完整的片段。控方其後帶領陪審團觀看部分閉路電視紀錄截圖，指出當日早上事主X曾外出準備上班，但因路面有路障，沒有交通工具而回家。其後X折返現場，在馬路上手持鐵通與他人爭執。控方指片段其後拍到次被告陳彥廷曾舉鋸攻擊X的大腿，然後有3人圍住X。控方又指片段顯示曾有一名不知名人士向死者掟磚，死者被擊中後倒地，及後有人抬走死者到路旁。控方將於明天繼續其開案陳詞。

案件編號：HCCC 322/2020