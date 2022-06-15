35地方納強檢　太古廣場星巴克及淘大商場海港酒家上榜

再增35個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(15日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該35個地方的人士，須於明日至後日(16日至17日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.東涌逸東(二)邨勤逸樓

2.觀塘順利紀律部隊宿舍6座

3.尖沙咀君臨天下3座

4.沙田康林苑海泓閣

5.元朗Grand Yoho 8座

6.東涌映灣園映濤軒6座

7.香港仔石排灣邨碧銀樓

8.秀茂坪寶達邨達康樓

9.紅磡海濱南岸1座

10.鰂魚涌南豐新邨1座

11.藍田康栢苑金栢閣

12.北角天后廟道43至45號景愉居

13.油塘油塘邨貴塘樓

14.尖沙咀漾日居2座

15.屯門新屯門中心9座

16.荃灣海之戀愛炫美2A座

17.將軍澳新都城都會豪庭4座

18.屯門悅湖山莊6座

19.西營盤高街124至126號紹德樓

20.天水圍天頌苑頌亭閣

21.旺角園藝街4至8號寶田大廈1座

22.長沙灣海麗邨海晴樓

23.沙田駿洋邨駿湖樓

24.大圍顯徑邨顯揚樓

25.紅磡黃埔花園綠榕苑3座

26.柴灣杏花邨33座

27.屯門富健花園地下78號舖 成仔記粉麵餐廳

28.長沙灣宇晴匯2樓80至86號舖 名門壹號

29.荔枝角曼坊1樓101C、104及107號舖 意樂餐廳

30.沙田駿洋邨駿洋商場1樓101號舖 新明苑海鮮酒家

31.大角咀角祥街35號地下 志光麵檔

32.金鐘太古廣場L1層128129號舖 星巴克咖啡吧

33.東涌映灣園賞濤軒3座

34.牛頭角淘大商場2期地下G256號舖及1樓全層 海港酒家

35.何文田太平道6號太平居1樓 食美軒