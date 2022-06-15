警荃灣破詐騙集團　拘4骨幹黑漢　檢製造假身份證機器

荃灣警區特別職務隊根據線報，昨日(14日)凌晨時分突擊搜查安育路翠豐臺一單位，於屋內搜出小量懷疑可卡因、18張屬於他人的身份證、8張回鄉卡、32張銀行卡、一批偽造入息證明文件、3張偽造身份證、以及一部懷疑製造假身份證的機器。

警員遂以涉嫌「製造虛假文書」、「管有他人身份證」、「處理贓物」及「藏毒」等罪名，拘捕單位內4名本地男子(25至50歲)，他們分別報稱地盤工、廚師及無業。4人均有黑幫背景，現正被扣留調查。警方經情報分析後，相信他們為同一個詐騙集團的骨幹成員，而上述個人證明文件，不排除由偷竊、購買或轉售贓物所得，當犯罪團夥取得該些文件後，便到財務公司及銀行，申請信用卡或進行貸款，從而騙取金錢。從檢獲文件顯示，相信涉款數百萬港元。警方正從串謀詐騙方向調查，案件交荃灣警區重案組跟進，不排除會有更多人被捕。

警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。即使只向犯罪集團提供個人資料，身份證或銀行咭，亦有機會干犯洗黑錢及串謀詐騙等罪行，呼籲市民切勿以身示法。