曾到內地特定區域者　隔離日數改為離開當地起計10天

曾到內地特定區域入境或已入境者，隔離日數改為離開當地起計10天。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(15日)宣布，因應內地的新冠肺炎疫情變化，明日(16日)凌晨1時起，曾到過內地特定區域而須接受醫學觀察的日數，改為離開當地後10天，但最短不少於7天，措施適用於正在接受醫學觀察的人士，離開醫學觀察地點後再接受自我健康監測；並在離開當地後14天當天再接受1次核酸檢測並取得非染疫結果後，才可經澳門前往內地其他地方。

所有入境及已入境人士，若曾到過北京市朝陽區平房鄉姚家園東社區、西社區；上海市楊浦區五角場街道國順路81弄，寶山區淞南鎮淞南三村，松江區中山街道辰花路387號西側C08至04號地塊項目生活區，均須按照衞生當局的要求在指定地點接受醫學觀察至離開有關地區後的10天，最短不少於7天，並在離開當地後第14天再接受1次核酸檢測證實非染疫後，才可經澳門前往內地。

另外，所有已入境人士曾到相關地區，其健康碼將變為黃碼及須接受自我健康管理至離開有關地區14天為止，期間須在開始措施的第1、2、4、7、12天接受最多5次核酸檢測，包括上海市閔行區莘莊鎮、浦江鎮、梅隴鎮的其他區域、顓橋鎮、古美路街道；浦東新區惠南鎮、花木街道、塘橋街道的其他區域、高橋鎮；靜安區曹家渡街道、天目西路街道、大寧路街道、共和新路街道、芷江西路街道的其他區域、臨汾路街道、寶山路街道、彭浦鎮；黃浦區瑞金二路街道其他區域、五里橋街道、打浦橋街道；徐匯區湖南路街道、天平路街道、田林街道、凌雲路街道的其他區域、龍華街道、斜土路街道、徐家匯街道、漕河涇街道；寶山區大場鎮、楊行鎮、高境鎮、張廟街道、淞南鎮、顧村鎮的其他區域，月浦鎮；虹口區江灣鎮街道、北外灘街道、歐陽路街道、四川北路街道、涼城新村街道的其他區域，嘉興路街道；楊浦區五角場街道其他區域、長海路街道、延吉新村街道、四平路街道；奉賢區南橋鎮其他區域；普陀區真如鎮街道；青浦區練塘鎮其他區域、徐涇鎮；崇明區新海鎮其他區域；松江區中山街道其他區域。