印傭涉做汽車中心清潔工　與僱主同被入境處拘捕

入境處一直以來嚴打非法勞工，不時進行主動巡查及根據市民提供的線索進行執法行動，成果有目共睹。《東網》早前接獲讀者的投訴，指稱元朗錦田公路附近一汽車中心，疑有外傭涉違法從事汽車清潔工作，亦負責為公司其他員工煮飯，且在該處留宿。《東網》把有關案件轉介入境處後，處方極為重視並迅即部署行動，昨(15日)掩至上址拘捕涉案外傭及公司負責人，帶走調查。據知，該外傭為印尼籍。

入境處發言人表示，較早前收到舉報，表示有外傭涉嫌於元朗區一間汽車公司工作，違反逗留條件，昨展開執法行動，在目標地點拘捕了一名39歲外傭，涉嫌違反逗留條件，當時該外傭疑正進行汽車清潔工作，並檢獲相關證物，包括一些清潔用品。調查人員亦於現場拘捕了該汽車公司的33歲男負責人，他為一名香港居民，涉嫌協助及教唆該外傭違反其逗留條件。相關調查工作仍在進行中，不排除稍後會有更多相關人士被捕。

事實上，入境處非常重視外傭及假難民等從事黑工的活動，於去年進行了16,132次反黑工行動，較前年多2,520次，增加近19%。今年首5個月則進行了3,764次行動，拘捕了307名黑工，當中外傭有78人佔最多，假難民等其他類別人士則緊隨其後，共有71人。