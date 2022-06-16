外傭懷孕求助年均125宗　84%僱主認為可解僱懷孕外傭

有支援外傭機構於過去6年，每年平均收到250名求助，當中近半涉及外傭因懷孕而與僱主有勞資紛爭，即年均125宗。機構近日調查發現，僱主對外傭懷孕看法傾向負面，84%僱主更稱若外傭因懷孕而無法工作，他們可將其解僱。機構指，調查結果令人擔憂，儘管外傭懷孕受到法律保障，但非法解僱情況依然存在。

融幼社於2020年在全港各區進行街頭調查，訪問了103位外傭僱主，了解他們對外傭懷孕的意見以及對外傭懷孕保障的認知。結果發現，僱主聘請外傭最主要原因，93%是為處理家務，67%是為照顧兒童以及32%是為照顧長者，顯示僱主非常倚賴外傭協助家中事務。99%受訪僱主透過僱傭中介公司尋找及招聘外傭，所有受訪僱主均相信外傭若懷孕，僱傭中介公司應為僱主提供協助；

調查又顯示，僱主對在勞工及性別歧視條例下外傭懷孕的保障缺乏了解，只有51%受訪僱主知道外傭可放產假；81%受訪僱主不知道若他們不容許外傭放產假，外傭有權採取法律行動，甚至有84%受訪僱主表示，若外傭因懷孕而無法工作，他們可將外傭解僱。另外，有66%受訪僱主認為，非牟利機構對外傭的支援比對僱主多，同時缺乏相關規例支援僱主所需。