東方日報A1：近半麵包不符標籤　監管不嚴　心腎兇險

奶醬多、腿蛋治等多士、三文治為眾多市民早餐下午茶之選，但攙糖加鹽製作的方包，再搭上芝士火腿，進食後隨時鈉攝取量過高，傷腎又傷心。消費者委員會抽驗市面28款預先包裝方包，平均鈉含量較4年前類似測試上升，而且是次測試樣本的總脂肪含量可相差近10倍。消委會又指，近半樣本的營養素標示值與測試結果的脗合度不符相關指引要求，有方包的飽和脂肪酸檢出量比標示值高90.7%，反映當局監管不力。

消委會去年12月至今年2月，於超市、餅店等購入各14款預先包裝白方包和麥方包做測試，發現鈉含量均較4年前的非預先包裝方包測試結果，分別上升3.1%及3.5%。測試中，每100克檢出鈉含量最高的樣本為星美樂simplylife方包，每100克驗出567毫克鈉，吃兩片所攝入的鈉，已達世界衞生組織建議一般成人每日攝取上限約22.6%，若配以芝士或火腿等較高鈉食物製成三文治，會攝入更多鈉。消委會提醒，攝取過多鈉會增加患高血壓、心血管疾病及中風風險，多鈉飲食亦會加重腎臟的負擔。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，生產商為令麵包更具彈性而加入鹽，若不加入任何鹽，麵包的口感或較鬆散。她稱，麵包行業競爭很大，「（麵包）口感好些、有彈性些，大家購買時感覺質素好些，（商家）會落多一些鹽。」

測試中總脂肪最高的樣本，為日式超市熱情價格Don Don Donki的方包，每100克驗出11.9克脂肪，與總脂肪含量最低的星美樂simplylife方包，相差近10倍；而Don Don Donki方包的飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量，亦是測試樣本中最高。消委會指，該方包樣本的牛油和忌廉所佔的百分比較高，估計以至各種類的脂肪含量亦較高。

方包的糖含量亦不可看輕，含量較高的樣本分別為Don Don Donki方包、嵜本高級Shokupan專門店片裝方包，每100克檢出9.7克糖、8.7克糖，市民只要食用一片，便會分別攝入9.1克糖和7.0克糖，達世衞建議的成人攝取上限約18.3％和14.1%，對5歲兒童而言更達攝取上限約26.1%和20.1%。消委會稱，如果再於麵包上塗上含大量添加糖的果醬，便會不知不覺攝入更多游離糖。而經常過量攝取游離糖會增加超重和患肥胖症風險，亦會增加蛀牙機會。

是次測試中有4款包裝方包樣本未有標示成分表，品牌包括Paper Stone Bakery、星美樂、麵包新語；另有10款樣本所標示的營養素含量標示，不符合《營養標籤及營養聲稱技術指引》的要求，例如有一款樣本的飽和脂肪酸檢出量比標示值高逾90%，亦有一款膳食纖維標示值達「高纖」定義的樣本，檢出量甚至不達膳食纖維「來源」定義，相關樣本的資料已交予食安中心跟進。

黃鳳嫺相信，店舖職員因應疫情，自行封起方包，確保方包的衞生情況，但指「儘管是出於好意，但法例上或視作預先包裝，未有標示則有機會觸犯法例。」

Paper Stone Bakery分銷商表示，該測試產品為非預先包裝食物，其店舖有銷售預先及非預先包裝的食物，就個別分店員工忘記正確的入袋方法，純屬個別事件，該公司已經立即糾正並且重申非預先包裝食物的正確入袋方法。星美樂分銷商則表示，其產品於店舖製作，並且於顧客付款前不會封口，因此不是預先包裝食物，但消委會補充，該會職員於選購時，該產品於貨架上有封口，因此才將該產品列入是次預先包裝方包的研究內。麵包新語的廠商表示，營養標籤正進行印製，將於6月初完成。

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