服務融入創新科技　提高資源回收效率

「全民減廢‧資源循環」乃大勢所趨，以清潔服務起家的碧瑤綠色集團（01397），近年致力連繫不同的綠色持份者，並將創新元素及科技融入資源回收服務，務求提升回收效率。今年，公司榮獲由東方傳媒機構頒發的「超卓上市企業大獎（創新資源回收）」，真是當之無愧。

碧瑤綠色集團執行董事兼行政總裁吳玉群（Phyllis）稱：「很開心及榮幸獲這個大獎，亦是對我們在資源回收、創新領域的肯定。」她提到，公司在2014年已積極拓展本地回收業務，自營多個回收設施，但坦言本港時至今日仍未建立完善的塑膠回收網絡，「由物流以至源頭分類均做得不太好，所以公司希望在收集環節上肩負重要角色，透過科技及數碼化等技術，強化整個收集效率。」

建港首間製造高端rPET及rHDPE塑膠廠

其中膠樽回收方面，碧瑤與歐綠保、太古可口可樂合組聯營公司「塑新生有限公司」，於屯門環保園建立本港首間製造高端rPET及rHDPE的塑膠回收設施，將回收到的飲料樽、清潔及個人護理產品容器等1號及2號膠（PET及HDPE塑料）製成塑膠原材料。Phyllis補充，「廠房現正在測試階段，期望盡快正式投產，屆時每日處理量最高可達100噸廢棄塑膠，希望可成為本港回收量及質素最高的塑膠廠房。」

至於要鼓勵市民主動回收，Phyllis不諱言需要在上游層面多下工夫，「予大眾覺得回收是方便，還有誘因及獎勵」。該公司在2020年推出「愛回收iRecycle」流動應用程式（App），讓市民、企業、回收商多個持份者參與其中，為資源回收出一分力。

用戶只要透過此App，即可預約專人上門回收，兼換領不同的獎賞及購物優惠，現時會員數目逾一萬。Phyllis表示，公司冀透過應用程式配合大數據，建立更完整的回收鏈，推動「循環經濟」應運而生。「例如Shell提供了地方予碧瑤擺放回收桶，市民既可入油又可順便回收儲iDollar；與外賣平台foodpanda以至送貨平台Zeek斑馬合作，就是鼓勵市民到戶回收。」

冀「轉廢為材」帶動「循環經濟」

碧瑤又表示，公司還有兩項創新生物科技項目快將投入運作，同樣位處屯門環保園，冀透過「轉廢為材」帶動「循環經濟」繼續向前行。就以「生物炭生產工廠」為例，原理是透過高溫碳化處理本港的廢棄園林木材，製成廣泛應用的生物炭，「種植上可以鎖水、鎖養分，令泥土不會大量流失水分及養分，部分則作過濾之用。」

另一生物科技項目則與處理雞糞、廚餘有關，引入黑水虻這種昆蟲進食雞糞，可孕育出極高蛋白質的生蟲及乾蟲作有機飼料，以及蟲糞作有機肥料，以生物轉化技術解決廢物問題，處理本港三分之一，亦即每日約10噸雞糞。

Phyllis又提到，環顧周邊如台灣、日本等地，這十多年來環保產業已漸入佳境，相信香港在不久的將來同樣做到，「就如新界北部發展就朝『智慧城市』的方向規劃，不僅處理電、水等能源項目，相信廢物處理及回收亦是必然有的規劃」。她又認為，「碧瑤基礎夠強，能夠把握機遇迎接這個新產業來臨」，將持續朝「技術化、科技化及數碼化」的方向發展！

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