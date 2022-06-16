立會通過調高破欠基金款項　申索上限升至8萬元　議員轟程序繁複

立法會今日(16日)通過根據《破產欠薪保障條例》動議的擬議決議案，調高「破產欠薪保障基金」各項特惠款項的上限，其中欠薪由3.6萬港元升至8萬港元。惟會上多位議員發言時指出，應縮減申請程序，否則遠水不能救近火。

議員周小松稱，提升特惠款項「遲大到」，雖金額提升合理，但申請及審批時間過長，引述審計署早前都對此批評。他舉例指，有人曾申請約14個月才成功索取款項，形容遠水不能救近火，促多聘請法律人員協助處理相關事宜。議員鄧家彪直言「半年收錢是奇蹟」，舉例指黃馮律師行被香港律師會接管後，第一個成功取得款項都需要8個月。他稱政府承諾8星期內可以批出款項，但日期並非僱主破產開始計算，而是處理完程序。

勞工及福利局局長羅致光稱，基金申請數字、財政狀況息息相關，會密切監測基金情況，加強保障。對於20年未有調整，羅指早前有通縮，同時曾出現破欠基金沒有錢需要向政府借錢。他又稱上周才通過取消強積金對沖，及後才有機會推行本次決議案。

勞工處及基金委員會建議調高破欠基金特惠款項4個項目的申索上限，包括欠薪項目由3.6萬港元調升至8萬港元；代通知金由22,500港元調升至4.5萬港元；遣散費由首5萬港元及餘額的一半，調升至首10萬港元及餘額的一半；未放年假薪酬及或未放法定假日薪酬，由10,500港元調升至2.6萬港元。