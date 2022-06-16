患心肌炎女童除人工心肺機　姨姨：已脫離危險期

患心肌炎女童傳來好消息。11歲女童蕭奕彤約3周前接種第2劑由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗後，因心口痛及肚痛入醫院檢查，期後確診心肌炎且病情短時間急速惡化，目前在兒童醫院深切治療部留醫，並需要使用人工心肺以維持心肺功能，奕彤的姨姨昨日(15日)在社交平台專頁傳來好消息，指奕彤在前日(14日)已拆除人工心肺機，經觀察後一切指數回穩，並已脫離危險期，現時仍需要插喉協助呼吸，暫時未能喚醒她，形容是邁向康復的關鍵一步。

她感謝各界一直以來的支持及及慰問，亦衷心感謝醫護人員的悉心照顧及專業意見，她指家人一度想將奕彤轉往私家醫院方便陪伴，但醫院醫生看過奕彤病情及進行多項檢查後，指出心肌炎可在短時間內惡化，並鼓勵奕彤留在公院接受更好的支援。她表示，奕彤上周四（9日）凌晨開始惡化，醫護人員在短時間內將她送到配備更好的兒童醫院，她感謝醫護人員的專業判斷，當她們在病房外守候時，醫護亦會陪伴安慰。

她衷心感謝為奕彤進行手術的醫護團隊，助奕彤跨過每個難關，更感謝每位支持過奕彤的市民，她明白復原之路仍很漫長，感謝各位的陪伴同行。