內地供港鮮活食品充足　蔬菜供應昨2600公噸

政府今日16日)表示，昨日(15日)由內地進口本港的鮮活食品供應充足穩定，根據最新資料，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量逾2,600公噸，與平日內地供應量相若。經由漁農自然護理署(漁護署)及蔬菜統營處各批發市場推出的蔬菜逾722公噸。菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤7.8港元及5.8港元，與去年平均每日批發價相若。

雞蛋方面，批發市場供應繼續正常，過去一周平均每日供應逾260萬隻，與去年平均每日供應量相若。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量逾36公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量逾15萬隻，而本地屠宰的活雞逾9,000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。今年4月底食米的備存貨量(包括儲備存貨)為28,800公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。