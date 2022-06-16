詹培忠父子涉上市買殼秘密協議遭控詐騙　押後至10.25再訊

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙於去年被廉署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，與一名男商人串謀欺詐聯交所及該公司。另有一名無業女子亦懷疑涉案。4人分別被控串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，今天（16日）分兩案在區域法院提訊。控方表示想申請合併兩案，但得知辯方有分拆案件及終止聆訊的申請。由於辯方需時閱讀文件，故法官先將兩案押後至10月25日再訊，並預留11月25日待控辯雙方作出相關申請。此期間4人續准保釋。

首案3名被告依次為詹培忠（75歲、董事）、詹劍崙（52歲、商人）及王蓓麗（65歲、無業）。次案被告則為馬鐘鴻（48歲、商人）。詹氏父子被控2項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，在香港連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東、及香港聯合交易所有限公司。

王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港與馬鐘鴻處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。馬鐘鴻則涉及以上全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。

案件編號：DCCC 439,440/2022