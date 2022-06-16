煽惑攻擊美心港鐵電視發射站　無綫前員工罪成判囚12個月

一名曾於無綫電視(TVB)任職之男子，涉嫌於2019年8月至11月期間，在網上連登討論區發布貼文，呼籲示威者損壞港鐵站閉路電視、「大裝修」美心食品、「狙擊」TVB藝人、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」等。他早前否認3項煽惑他人刑事毀壞罪受審，於本月初(2日)被判罪成。案件今早(16日)在觀塘裁判法院判刑，裁判官劉淑嫻指被告的行為自私，考慮被告沒刑事紀錄，以6個月為量刑起點，每項控罪4個月分期執行，因此共判監12個月。

現時27歲被告張建華，報稱技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解而摧毀香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。

辯方求情指，背景報告表示被告缺乏守法意識，低估今次事件的法律後果，因受到社會氣氛所影響而犯案。被告有悔意，今次是慘痛的教訓，自從被拘捕後已沒有在網絡上發表言論。辯方庭上遞上3封求情信，當中提及被告因今次事件可以與家人重建關係。大律師指出雖然今次案件被告在公開平台發布有關言論，但得到回應的數量甚少，亦沒有證據顯示有任何人因被告言論而作出破壞行為，並請求法庭在考慮量刑時，從輕發落。裁判官則在判刑時指，截至2021年12月連登討論區的瀏覽量達1千多萬次，可見互聯網的資訊可廣泛傳播。案發時香港正經歷大規模暴力示威，被告鼓吹破壞被認為「藍絲」的機構。法庭認為被告的行為自私，3項控罪中的有關貼文在連登討論區分別得到17、13及10個回應，回應數量不多。裁判官以6個月監禁為量刑起點，經審訊後定罪沒有減刑，但部分刑期可同期執行，最終判3罪總刑期為12個月。

案件編號：KTCC 1334/2021