鄭若驊夫安樂工程涉合謀定價　競委會入稟提控

律政司司長鄭若驊丈夫的潘樂陶旗下公司安樂工程涉違反《競爭條例》，遭競委會入稟。競爭事務委員會今日(16日)入稟競爭事務審裁處，向2間業務實體及3名人士展開法律程序，分別是安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司(安樂)；信興機電工程有限公司及信興集團有限公司(信興)；安樂高級工程師佘嘉偉；安樂高級工程師鄭潔純；及信興高級經理關兆堅。競委會已經知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行為，短期內可能會展開進一步法律程序。

競委會公布的案情指出，安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標，安樂兩名高級工程師與信興一名高級經理，在回應香港空調工程項目的報價／招標邀請時頻密溝通。在該等溝通中，他們要求及同意提供掩護式標書，並分享敏感商業資料。競委會認為，有關行為屬嚴重反競爭行為，違反《競爭條例》(第619章)的第一行為守則，調查期間，共審視近100萬份文件，而它們所提供的空調工程服務構成潛在影響，涉及的工程銷售總額約20億港元。競委會現正向審裁處申請以下命令，包括宣布安樂及信興違反第一行為守則，以及宣布3人牽涉入違反該守則；向他們施加罰款；向安樂及信興收取競委會的調查費用；禁止安樂及信興日後從事違反該守則的相同行為；禁止3人日後從事牽涉入違反該守則的相同行為；安樂及信興須推行有效的合規計劃；及向所有答辯人收取競委會的訟費。

競委會行政總裁畢仲明表示，今日的執法行動，成功揭露及打擊了本港兩間在空調工程界甚具規模的公司持續多年的合謀行為。空調供應是現代生活的必需品，有關合謀行為影響到不少住戶及在商業大廈工作的市民大眾。有關的執法行動亦進一步展示，打擊影 響民生的合謀行為繼續是競委會的執法重點之一，尤其是當涉案公司乃該市場具規模和活 躍的參與者。