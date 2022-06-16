警查「刷單員」騙案拘9傀儡戶口持有人　主腦仍逍遙法外

近日接連有市民誤墮「刷單員」求職騙案，警方灣仔警區刑事部經深入調查，鎖定7男2女(18至55歲)本地人，涉嫌為詐騙集團提供傀儡戶口收取騙款，警方於昨日(15日)展開代號「衝霄」執法行動，在全港多區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕該9名戶口持有人，分別報稱為運輸工、廚師、餐廳經理、售貨員及無業等，他們已獲准保釋候查，惟相關騙案的主腦及骨幹成員仍未落網，警方不排除有更多人被捕。

灣仔警區重案組主管盧偉德督察指，警方初步相信該9名被捕男女與至少10宗騙案有關，相關受害人失款1萬至85萬元不等，一共損失190萬港元。據悉，騙徒透過電話、社交平台及通訊軟件，向受害人轉寄招聘信息，以賺取高佣金、無學歷及經驗要求、可在家工作等，招募受害人擔任「刷單員」，並偽造網購平台，列出相關貨物圖片、金額及佣金價值等。

受害人透過騙徒提供的網購平台和戶口，成功賺取佣金後，騙徒進一步誘使其參與更高價值的刷單任務，從而要求受害人將款項存入涉案傀儡戶口，騙徒收款後便告失蹤。警方呼籲求職者小心核實公司背景，如懷疑自己受騙應立即報警，而市民亦應小心保管自己銀行戶口資料，切勿將戶口賣出，或借予他人使用，以免誤墮法網。