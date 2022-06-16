通識教育科明年曲終人散　兩大通識教師組織亦將解散

2009年推行的高中通識教育科將在明年舉辦最後一屆文憑試後，完成歷史任務，由公民與社會發展科全面取代，兩大通識教師組織亦將陸續解散，包括同樣於2005年成立的通識教育教師聯會及通識教育會，有教師對聯會解散感可惜，但亦有教師認為通識科目取消，組織解散實屬正常。

成立17年的通識教育教師聯會臨時行政委員會日前向會員發電郵，宣布下月16日召開特別會員大會，主要議程是「議決解散聯會及討論善後工作」。根據會章，解散動議須獲幹事會或至少20名會員聯署，並獲出席會員大會的至少三分二會員支持，始獲通過；會章亦訂明剩餘資產不得由會員均分，須交由會員大會決定處理方法，據悉聯會資產滾存逾數十萬元。聯會臨政主席羅潔玲回覆傳媒指，現時仍有約300名會員，解釋議決解散是因幹事會「斷莊」與通識教育科「殺科」所致。有資深教師對聯會突然解散感到可惜，坦言聯會近兩年活動不多，尤其2019年反修例爭議後，通識教育科成為眾矢之的，較活躍的資深教師相繼離職轉行，甚至移民外地，令聯會乏人接班。

同樣於2005年成立的通識教育會，亦擬於明年最後一屆通識教育科文憑試後，啟動解散程序。該會副會長黃家樑指，現時仍為通識教育科製作教學資源及支援前線教師，惟隨着通識教育科結束，教師組織亦難免逐漸淡出，認為通識教育教師聯會將解散實屬正常，而通識教育會亦將啟動解散程序。