「蟎過敏」個案增　中大團隊揭蟎蟲數億年前已存在且源於泥土　

根據資料，本港有一半人口患有至少一種過敏性疾病，常見反應為鼻敏感、哮喘和濕疹，嚴重時更可致命，而兒童個案（14歲以下）的數字在過去數十年間更不斷飆升，其中家居塵蟎是本港約40%至60%過敏人士的主要致敏原因。香港中文大學（中大）醫學院近日成功揭開無氣門蟎包括家居塵蟎、倉儲蟎和寄生蟎(疥蟎)的進化演變，為「蟎過敏」的診斷和防治奠定基礎，研究結果已在著名國際進化生物學期刊發表。

中大醫學院生物醫學學院團隊通過六個優質基因組對多組無氣門蟎進行分析，發現蟎蟲是從大約在4.18億年前的土壤蟎蟲中分化出來，再快速進化，並迅速適應人類環境；亦澄清了蟎蟲和蜱蟲屬於同一單系的說法。中大醫學院生物醫學學院徐國榮教授表示在無氣門蟎的基因組分析中，團隊發現了許多來自土壤細菌，亦可以借此找出合適的化合物作為有效控制蟎蟲的工具。另一方面，徐又指近代人愈來愈注重家中清潔，雖可以減少傳染病細菌傳播，但亦令市民較易機會有過敏反應。

中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥醫生表示，倉儲蟎會在儲存不當的食物粉末中出現，塵蟎常依附於家居床褥及毛絨玩具，可引致疥瘡的疥蟎更會在擠迫的環境下迅速傳播，如幼稚園，安老院。她建議目前主要防蟎措施，包括要常吸塵，使用有高效濾網的吸塵機、衣服床單用攝氏60度以上的水溫清潔。對於坊間常將床單置於大陽下猛曬的做法，她則不建議，因容易吸引塵埃依附，從而引來塵蟎。