強積金弊漏多　議員促活化可購醫療保險　抵押作買樓首期

強積金制度一直被批欠缺彈性，回報無保證、行政費高和退休保障不足等弊端，為人詬病。有議員今日(16日)提出活化強制性公積金的議員議案，促政府讓計劃成員可使用強積金購買醫療保險或抵押作買樓首期。惟財經事務及庫務局副局長陳浩濂稱，如提早提取強積金會影響滾存功能，難以達致效用。有關議案最終被否決。

提出議案的議員指醫療機構壓力沉重，如市民要到普通科求診需要從立法會排隊到打鼓嶺，輕症變重診、重診會死。他指人生好景不常，如不幸有癌症亦難以負擔醫藥費。

議員陸瀚民表示，提出活化強基金的主因是預計不能有足夠保障，他舉例一個20歲的青年人，每月平均供款2700港元，以4%回報率，65歲退休時能夠獲得200萬，每個月除開有1萬港元花費，但對於無資助房屋，又無首期買屋的人，1萬港元不足夠租屋食飯 ，認為退休保障不是這樣，當局應研究修改強基金條例，將強積金抵押銀行作為買樓首期，善用資源。

另一議員李惟宏亦認同緊急醫療費用，但細節需要深化考慮，建議增加投資產品選擇、增加金融機構提供更好強基金服務；爭取投資費用增加回報。議員林素蔚則指強基金5大弊病，包括收費高昂、回報無保值、提取艱煩、退休保障不足夠以及難於管理。