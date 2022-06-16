相思灣村違例建路　中邦發展未回復原狀再被票控　6.29結案

西貢相思灣村被揭有人非法於綠化地帶上違法建路再借勢發展，涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）被規劃署票控1項「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，去年4月被判罰款8.07萬港元。惟直至去年8月，中邦仍未恢復土地原狀，規劃署遂再次票控中邦。案件今天（16日）於沙田裁判法院繼續進行單方面聆訊，規劃署助理城市規劃師供稱到涉案地段視察時，看見建築廢料、混凝土碎塊和鋪面，土地亦沒有植被覆蓋。署方高級城市規劃師亦供稱，涉案地段應為綠化帶，填土工程屬違例發展。控方今天舉證完畢後，裁判官裁定表證成立，押後聆訊至6月29日聽取結案陳詞。

傳票指，被告中邦發展有限公司於2021年6月16日至8月10日，沒有遵從日期為2019年11月12日的通知書命令，將涉案土地恢復原狀。自案件開審以來，中邦一直沒派代表應訊。控方今於開庭之先，表示早前曾致電被告公司一名陳姓股東，對方亦是前公司董事，陳稱自己和被告公司均已破產，惟公司仍未正式注銷。

規劃署助理城市規劃師嚴劭敏供稱，她於2015年加入規劃署，工作範圍包括西貢區違例發展的調查及管制，於2021年6月17日，她與同事曾到西貢相思灣涉案地段作實地視察、拍攝及記錄，以跟進涉案地段有否恢復原狀。嚴供稱，當時西北面有建築廢料及混凝土碎塊，西南面亦有混凝土鋪面，而她沒有看見有植被覆蓋，而根據恢復原狀通知書，涉案地段業主須移除建築廢料、混凝土及剩餘物，然後重新種草，意味著當時涉案地段未符合通知書要求。嚴續供稱，她及後於同年8月9日再次到場視察，仍看見建築廢料、混凝土碎塊和鋪面，而地段中央雖有植被覆蓋，但無法判斷是人為抑或自然生長。

規劃署高級城市規劃師廖懿珍供稱，根據清水灣半島南分區發展的規劃草圖，涉案地段應為綠化帶，填土工程屬違例發展，故向被告發出強制執行及恢復原狀通知書，指明被告須移走涉案地段的填土及重新種草，以符合綠化帶要求。廖又指出，相關土地的規劃草圖自2002年首度刊憲以來，涉案地段已被規劃成綠化帶，除非業主獲城市規劃委員會許可，或屬於政府工程，否則不得進行填土工程。裁判官其後問廖，署方有否規定恢復土地的種草種類或密度，及會否量度草的高度。廖表示沒有。

案件編號：STS 7327/2021