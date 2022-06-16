電腦節8月中開鑼　大會跟風派消費券吸客　最高面值500元

大會預計入場人數與去年相約，但仍需視乎疫情變化。

「香港電腦通訊節2022」將在8月19至22日舉行，適逢政府公布第二期消費券將於8月份發放，大會續推現金消費券計劃，派發300萬港元現金券，每名入場人士會獲派一張幸運卡，面值由10港元至500港元不等，憑券可於場內參與計劃的攤位使用，讓入場人士使用「雙重消費券」於場內購物。

香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2022」將在8月19至22日於灣仔會展中心一號展覽廳舉行，主題為「元宇宙」，設有電競體驗活動，包括遊戲試玩、電競比賽、相關活動及表演。電腦節入場票價為35港元，1米以下小童、65歲或以上長者及持「殘疾人士登記證」者免費入場。

為配合下一期消費券發放，電腦節將新增滙豐銀行旗下PayMe 及中銀BoC Pay的兩款儲值支付工具，而大會指定的電子支付服務供應商，支持6種政府消費券的支付工具。入場人士憑上述「幸運卡」的二維碼，於攤位消費時使用。新冠疫情反覆，電腦商會主席許健生仍會朝着可以如常舉行的方向準備電腦節，會密切留意政府公布，暫預計入場人數與去年相約，但仍需視乎疫情變化。