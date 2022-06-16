八達通消費券今日發放尾數1000元　多人無法領取批安排混亂

政府2022年消費券計劃(第一期)向市民派發5,000港元，當中使用八達通的市民需要分階段領取，市民如在5月31日前累積滿「合資格消費」4,000港元，最快可於今日(16日)領取第二期的1,000港元。然而東網收到多名市民投訴，指早於5月用盡早前領取的4,000港元，今早到便利店或港鐵站都無法領取餘額，致電八達通熱線又無法接通，有便利店一度有數十人排隊，部分人鼓譟，批評八達通安排混亂，深感不滿。

「我5月已經用晒4,000蚊啦，仲增值咗一次，諗住今日拍卡拎埋最後1,000蚊，點知拍極都冇！」退休人士陳先生今早到便利店領取消費券尾數時不成功，與他一樣到場排隊的長者大多吃閉門羹，估計一度有30至40人排隊，有人一度鼓譟向職員投訴，職員着他們致電八達通熱線查詢，惟該線無法接通，直言安排一塌糊塗，對之十分失望。

陳事後再到港鐵站的拍卡系統嘗試領取，然而結果亦與便利店一樣，車站職員稱他們亦不知情，只着陳致電八達通公司查詢。他指上一輪分階段領取相安無事，政府亦宣傳指只要5月前用盡4,000港元則可在下一個月中領取餘額，去年也是分階段拍卡並成功取款，今次向隅令他費解。據知八達通公司會向合資格領取尾數的市民發放電話短訊作提示，惟陳指沒有收到相關短訊，但他卻肯定自己已於5月用盡4,000港元。東網正就事件向八達通公司查詢。