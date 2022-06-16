傷殘車位淪免費泊位　團體促運輸署解決「灰證」濫泊亂象

傷殘人士泊車位遭濫用。運輸署去年1月放寬路旁的「傷殘人士泊車位」的使用資格，至持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」(下稱「灰證」)的健全司機所駕駛的車輛使用。香港傷殘青年協會在4至5月進行問卷調查，了解開放「傷殘人士泊車位」予「灰證」車輛對殘疾駕駛者的影響，並成功收集279份問卷，顯示超過9成的殘疾駕駛者指「灰證」車輛濫用「傷殘人士泊車位」的情況非常嚴重，超過8成受訪者因難以停泊「傷殘人士泊車位」，需要被迫減少社交活動。

結果還顯示，「灰證」車輛獲批准使用「傷殘人士泊車位」前，有70.3%殘疾駕駛者表示有較高機會 (61%或以上)停泊車輛於「傷殘人士泊車位」；「灰證」車輛獲批准使用後，89.6%殘疾駕駛者表示能停泊車輛於「傷殘人士泊車位」的機會甚低 (30%或以下)；85%受訪者表示曾經目睹「灰證」車輛停泊或駛離「傷殘人士泊車位」時，車上沒有接載行動不便的殘疾人士；98.6%殘疾駕駛者指「灰證」車輛濫用的情況非常嚴重；84.6%殘疾駕駛者表示由於難以停泊傷殘車位，需要被迫減少社交活動；98.6%殘疾駕駛者稱運輸署應將批准「灰證」車輛使用「傷殘人士泊車位」的行政指令撤銷，並重新進行諮詢和討論。

協會指數據反映目前「灰證」濫用「傷殘人士泊車位」情況失控，絕大部分的「灰證」車輛是在沒有接載行動不便的殘疾人士的情況下濫用「傷殘人士泊車位」，淪為免費時租或月租車位，使「傷殘人士泊車位」失去設立的原意。雖然運輸署承諾增加路旁的「傷殘人士泊車位」、規限審批「灰證」的資格等措施，此等措施亦不見得能夠有效地杜絕濫用。協會批評運輸署推出有關措施前完全沒有諮詢任何人士或有關持份者，要求全面公開檢討署方開放「傷殘人士泊車位」予「灰證」司機使用的行政指令，解決目前亂象，並成立一個包含各方持份者的工作小組，共同商討雙贏的解決方案，以及與殘疾駕駛者進行座談會，面對和聆聽他們的聲音和意見。