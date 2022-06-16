劫車逃走倒車撞警　4匪認搶劫危駕等罪候判

4名男子前年召7人車往流浮山，途中聲稱有人暈車浪，趁司機落車協助之際，持刀劫去司機1000港元，兼把7人車駛走。之後再於粉嶺公路上亡命飛車，期間曾倒車撞倒電單車警員。有警察開槍嘗試制止賊車，但7人車繼續飆車，最終撞向路邊欄杆才停車就擒。4名涉案男子今天（16日）在高院原訟庭承認搶劫罪，負責駕駛7人車的司機另承認危險駕駛，其中1人則因警誡下自爆曾幫人販毒，另承認串謀販毒。法官把押後至7月21日判刑，期間為2名16歲及17歲的被告索取教導所及勞教中心報告。

4名被告依次是陳鉅耀（18歲、無業）、王子樂（16歲、學生）、羅雪浩（28歲、無業）和黎泳伸（17歲、學生）。其中陳是司機，羅另涉串謀販毒。案情指前年4月3日，事主透過租車公司收到載客請求。至下午2時許，4名被告在大圍上車，要求事主載他們到流浮山。駛至下白泥村對開時，黎稱暈車浪，事主停車並落車開門，打算幫黎離開車廂。此時，羅突然用刀架事主頸聲稱打劫，又要求事主交出車匙。事主交出1000港元及車匙後，4名被告駕駛事主的7人車離開，事主則報警。

有警車在粉嶺公路發現涉事7人車，遂響警報追捕。7人車以每小時116公里車速行駛，沿路左穿右插。至康樂園對開時，因前方交通擠塞，7人車只有停下。1輛警方電單車駛到後方，7人車卻突然倒車，電單車上的警員被撞倒，有其他警員見狀即拔出警槍，口頭警告無效，便開槍射向7人車。但7人車繼續行駛，衝紅燈之餘，更撞向追捕警車。最終7人車撞到路旁欄杆才停下來。警誡下，羅雪浩稱是一名叫「金魚」的人指示他犯案，又承認早前幫「金魚」販運價值80萬港元的毒品包裹，但結果包裹被劫。王子樂則稱因經濟困難，為了1萬港元報酬而犯案。

案件編號：HCCC 179/2021