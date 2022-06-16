6人涉從理大突圍被捕　被控暴動今區院開審

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突。不少示威者在後期理大被警方防線包圍時企圖突圍逃走，其中一批示威者跑至科學館附近被捕。6名被指從理大逃離至科學館的男女，今天（16日）於區院就暴動罪受審，為首宗涉及理大內暴動的案件開審。

本案6名被告依次是陳俊邦（21歲、醫院運輸服務員）、陳頌欣（17歲、學生）、郭添明（20歲、餐廳經理） 、羅健洋（16歲、學生） 、李日朗（21歲、理大學生） 及袁太林 （21歲、地盤工人），同被控於2019年11月17日至18日，在理大、暢運道與科學館道一帶，連同其他人參與暴動。控方指首4名被告於案發時均非理大學生，餘下2人則分別是修讀理大高級文憑及理大專上學院課稱的學生。辯方將爭議案發時有否發生暴動、警方封鎖線是否能阻止任何人在有關時段進入理大，及參與者的身份等。

控方開案陳詞指，於2019年11月11日起，大批人士進入理大並作出一連串暴動及非法行為，警方則透過不同渠道呼籲公眾人士不要前往，及要求在內人士離開，至同月17日傍晚7時在理大範圍外及校園出入口不同位置設置防線，把理大各出入及附近道路全面封鎖。有片段顯示，當時仍有大批身穿黑衣、戴頭盔等的示威者集結在理大或附近，並向警方投擲汽油彈等，與警方對峙，期間有示威者圖以自製的大型彈弓及投石器，向警方投擲汽油彈，但卻意外落在1名示威者身上。期間，有警員受傷，診斷為右手手指筋鍵斷裂，警方一輛銳武裝甲車亦遭損毀。而控方指稱的當時暴動範圍包括理大校園內、暢運道及科學館道等一帶地方。

至同月18日早上，示威者在理大正門縱火以製造濃煙，而袁太林及另1名男子出現在正門，並帶領其他在理大參與暴動的人士離開。他們走至科學館道時與警方防線對峙，其中17人逃至科學館內，包括案中6名被告，館內的閉路電視更拍到部分被告更換衣服，館內保安亦曾着他們把丟在地上的物品放入垃圾袋。警方最後進入科學館把包括6名被告在內的人士拘捕，並檢取了有關垃圾袋。控方指案發時警方已完全封鎖理大範圍，6名被告必然是留在理大範圍，身在現場增加集結人士，以人多勢眾去鼓勵他人來達致破壞社會安寧的目的；而即使未能證明6人曾參與理大範圍內的暴動事件，有關證供亦能證明6人參與了11月18日上午8時許在科學館道外發生的暴動事件。

案件編號：DCCC 191,192,195,197,199,202/2021