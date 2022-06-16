酒樓父親節訂座不及端午節　負責人估計與疫情反彈有關

本周日(19日)便是父親節，但隨着疫情近日有所反彈，各處有多個群組相繼出現，令不少人對外出用膳有保留。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，疫苗通行證第三階段於5月尾起實施，但本月初的端午節不論茶市或晚市的生意仍非常旺場，較平時有2倍增長。相反，即使還有數天便到父親節，酒樓本周的晚市生意卻未見很大升幅。

蘇萬誠表示，近日生意，客人傾向點小菜為主，宴會菜式並不多人點，而目前只有10多圍枱遭提早預訂。他指出，由於現時不少學校有爆疫情況，令不少家長未必放心與子女外出用膳，故估計父親節生意額最多只能較平日周六日上升0.5倍。

另一方面，因應酒吧接連出現新冠群組，港府今(16日)起要求所有進入酒吧等處所的顧客出示24小時內快速無染疫證明，酒吧業協會主席錢雋永則批評新措施「無意義」，因職員無能力去識別快速無染疫證明，是否屬於24小時內還是顧客本人。他又稱，不少餐廳與酒吧裝修類似，怕有市民會因此誤墮法網。不過，問及會否憂心生意額會受拖累，他指疫情下市民仍無法旅行，相信酒吧仍是娛樂消遣好去處，故相信實際生意額不會有太大影響。