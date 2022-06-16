涉向工人索賄收賄2.5萬元　公院擴建項目分判商「工頭」遭起訴

廉政公署昨日(15日)落案起訴基督教聯合醫院擴建項目分判商1名前「工頭」，控告他涉嫌向4名工人索取及收受非法回佣共約2.5萬港元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方。被告獲准保釋，明日(17日)在觀塘裁判法院應訊。

被告蔡偉東，44歲，星浩工程有限公司(星浩)前「工頭」，被控3項串謀使代理人接受利益罪名及1項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》。有關控罪於2020年12月至2021年5月期間發生，當時星浩是基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商，被告任職星浩「工頭」，並介紹多名工人於其督導下在該工地工作，工人日薪約1,300至1,400港元。

其中3項控罪指，被告涉嫌分別串謀3名工人，使被告無合法權限或合理辯解而從該3名工人接受非法回佣共約2.5萬港元，作為協助他們獲星浩聘用及繼續聘用的誘因或報酬。餘下1項控罪指，被告涉嫌無合法權限或合理辯解而向另1名工人索取每個工作天100港元的非法回佣，作為傾向或保持傾向在工作上優待對方的誘因或報酬。廉署調查發現，該名工人拒絕被告索賄。星浩在廉署調查案件期間提供全面協助。