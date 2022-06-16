拍男同學裸照勒索9000港元　16歲男生判入勞教中心

一對未成年男女涉嫌在屋邨樓梯間推跌並毆打男同學，又拍攝其裸體以勒索對方9000港元，因此共被控4項控罪。患過度活躍症的男被告早前認罪，今天（16日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官陳慧敏指本案案情嚴重，不過考慮被告的年紀，決定依從感化官建議判他入勞教中心。

認罪的16歲男被告以C.Y.K.作代號，他被控1項製作兒童色情物品、1項勒索、1項管有兒童色情物品、及1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2020年12月4日，在葵涌邨曉葵樓樓梯間襲擊男童X，以及用手提電話拍攝男童X的裸體，共牽涉8段影片及3張相片，並威脅男童X交出9000港元；並於2020年12月5日，在香港管有男童X的裸體影像，涉及4段影片及3張相片。

案情指，受害男童X借用男被告的手提電話後將電話弄丟，男被告要求X賠償4800港元，並相約在事發樓梯見面。但X當日沒準備好足夠金錢，男被告推X落樓梯，又用膠拖鞋及告示牌襲擊X的手腕及腳。其後，X被要求脫去衣物，男被告及其14歲女同學拍下X的裸照，向他勒索9000港元。X將事件告知父親並報警，X到醫院檢查後發現雙耳耳廓有瘀傷，右臉、下巴及四肢擦傷。

案件編號：WKCC 909/2022