檢疫政策衝擊金融業運作　議員提議案促保本港競爭力

香港原先所具有的競爭力和營商優勢，或因政府處理疫情的策略而遭到削弱。立法會今午(16日)通過一項無效力的議員議案，促請特區政府訂定具體的政策和措施，以強化及鞏固香港作為國際金融中心的地位，並提升香港整體競爭力。提出議案的議員林健鋒敦促政府，盡快與內地商討通關安排，並在疫情進一步緩和下，適時放寬海外入境檢疫安排，以盡快恢復香港與內地及國際市場的聯繫。

林健鋒又建議當局促進便利的營商環境，妥善處理疫情下的營商需要；檢視現行稅制，包括研究訂立更具競爭力的稅制，以吸引人才、企業及資金在香港落户；檢討人才政策，留住及吸引各行各業人才。議員陳仲尼表示，長期且嚴厲的檢疫政策及航班溶斷機制，已直接衝擊金融業運作，以及業界高端人才留港意欲，敦促當局優化防疫政策，嚴格貫徹防反彈，盡快與內地商討通關，保持與內地及國際市場的聯繫。議員陳振英則建議政府必須就全球國際金融中心的排名，與前列的對手比較，在營商環境、人力資本、基礎建設及發展水平等關鍵指標作定期評估，找出差距，方可適時制定相應策略以及措施。

另外，議員廖長江同樣認為政府處理疫情的策略，削弱香港的便利性，並造成人才流失，敦促政府盡快制訂通關路線圖，保競爭力，適當放寬海外入境檢疫安排，以及與內地商討點對點，閉環式開放通關。與此同時，當局需要更積極推廣香港，不要以為疫情消退後人才以及生意就會失而復得。