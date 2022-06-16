旺角情侶追債謀殺案再多1男1女被控　押後8.22再訊

上月27日旺角發生命案，一對俱姓張（46及59歲）的情侶，到砵蘭街一間釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，造成男死女傷。警方經進一步調查後，昨日（15日）在九龍城拘捕一名50歲男子及一名51歲女子，涉嫌與案件有關。該名男子被控1項謀殺罪，而女子則被控1項串謀蓄意傷人罪，案件今日（16日）在九龍城裁判法院提堂。2名被告暫毋須答辯，裁判官梁雅忻將案件押後至8月22日再訊，以待警方作進一步調查，包括認人手續、驗屍、法證檢驗、搜集閉路電視紀錄及電話通訊紀錄，期間各被告須繼續還押。

今日提堂的2名被告為50歲男子高雅證及51歲女子趙麗娜，均報稱無業。男被告被控於2022年5月27日，在香港九龍旺角砵蘭街299號2樓與楊永松，謝應權，林穎彤，黃偉健，鄭家豪，陳家松，卓振強和其他不知名人士謀殺男子張志傑。女被告則被控於2022年5月27日，在香港與楊永松，謝應權，林穎彤，黃偉健，鄭家豪，陳家松，卓振強和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該女子張玉蘭身體受到重傷害。

就這宗案件，警方早前已拘捕8男2女，其中6男1女（20至37歲）已被控1項謀殺罪，1名30歲男子則已被控1項串謀蓄意傷人罪，他們均會在8月22日於九龍城裁判法院再提堂。餘下1名34歲女子及1名58歲男子則獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

案件編號：KCCC 1428/2022