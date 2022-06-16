女童疑遭姨丈摸下體　母情緒崩潰2天報警　父：佢喺美國當過兵

兒童是應被社會保護的一群，不過，東網收到消息稱，一名13歲女童分別於3月尾及本月初2次疑遭受姨丈侵犯。女童的父親指，由於女兒將事件告訴太太後，太太「非常崩潰」，「消化咗兩日先同我講發生咩事」，其後父母二人報警，並帶女兒前往大埔那打素醫院身體檢查，目前正在兒科病房留醫，並等候驗身報告，至於父母二人已向警方落口供，尚待調查跟進。據受訪者表示涉案姨丈自稱「喺美國當過兵」，並引述警方指，該姨丈目前已被帶到大埔警署協助調查，預料將在明日(17日)凌晨獲保釋。東網正就事件向警方查詢。

女童的父親接受東網訪問時表示，女兒偶爾會到姨丈家過夜，其中於3月時，一晚女兒到姨丈家過夜，晚上11時正當她洗澡後回房間睡覺之際，姨丈走進房內對她說「我教你啲嘢」，然後將手放進女童內褲中，並「摸咗10幾分鐘」，其後離開房間。

直到本月，女兒再到姨丈家過夜，在睡夢中突然感到私處被觸摸，睜眼發現眼前人同樣是姨丈，同樣被「摸咗10幾分鐘」後姨丈離開房間。父親引述女兒指，由於第一次發生事件後感到很害怕，不敢告訴家人，惟第二次她在房內立刻致電同學訴說，其後同學着她立即告知父母，才令事件揭發出來！