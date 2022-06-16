今年首季居民總收入僅7000億　按年跌3.3%

本港疫情未過，經濟復甦仍然需時。政府統計處今(16日)公布，今年首季香港本地居民總收入為7,014億港元，較去年同期跌3.3%。同季本地生產總值估計為6,782億港元，按年跌幅為3.6%。統計處指，本地居民總收入較本地生產總值多出232億港元，相當於該季本地生產總值的3.4%，主要是由於投資收益淨流入。扣除期間價格變動影響後，首季香港本地居民總收入按年跌4.7%，本地生產總值則跌4%。

期內香港初次收入(主要包括投資收益)總流入為3,582億港元，按年升6.5%，相當於該季本地生產總值的52.8%。與此同時，初次收入總流出按年升6.4%至3,349億港元，相當於本地生產總值的49.4%。

就投資收益流入部分，直接投資收益升7.7%，主要是部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加；證券投資收益升8.3%，主要是本地投資者獲取的非本地股權證券的股息收益增加。投資收益流出方面，直接投資收益升8.3%，主要是部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。證券投資收益跌5%，主要是非本地投資者獲取的本地股權證券的股息收益減少。