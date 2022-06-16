同心村1800戶今啟用　居民感居住環境良好　租金壓力減半

本港首個大型過渡性房屋項目元朗同心村，於上月完成興建及陸續讓居民遷入，今日(16日)展開啟用儀式。目前村內設有1,800個不同戶型的單位，包括1人、2人、3人、4至5人，以及無障礙單位，每月租金由2,370至6,695港元不等。村內提供多項設施，包括髮廊、便利店等，鄰近亦有多項社區配套，包括中小學等，及多條巴士線、小巴線及鐵路。

搬入同心村約10天的嚴先生，與其母親、妻子及2名子女同住，他表示5人已輪候公屋逾3年，之前住在土瓜灣約240呎的唐樓單位，每月租金約1萬港元。由於嚴先生從事裝修散工，月入約1.5萬港元，要經常出入本港不同地方，搬入同心村後覺得村內環境良好，租金壓力減半至4,590港元，而且出入市區工作方便，小朋友亦多了活動空間遊玩，故對同心村十分滿意，認為住得十分開心，亦減低他們的房屋壓力。

他又指，2名子女覺得村內環境比以前大，可以出外跳繩及打羽毛球，多了戶外活動，十分開心，雖然上學時間比之前長，要更早起床，但仍不覺辛苦。 嚴先生續稱，早前村內用作隔離設施，起初有點擔心，幸有工作人員曾作清潔，故他們亦安心入住。另外，村內部分設施仍未開放，但較以前的生活環境更好，已感心滿意足。