《台蘋》交接混亂　資金只能撐到9月

台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）停刊逾一年後，《蘋果新聞網》上周宣布找到買家並完成交接，但香港壹傳媒清盤人聲明並無此項授權。壹傳媒台灣分公司法人代表葉一堅周四（16日）向全體員工發出公開信，稱交易案依授權合法完成，但透露公司剩餘資金恐只能撐到9月，才會公告大量解僱員工。

葉一堅以「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司代表人」名義發信，對近來該公司盛傳的消息對員工造成紛擾表示歉意，會在相關事宜談妥後主動對外說明及澄清。他提到，日前公告大量解僱員工是因為香港《蘋果日報》資金遭凍結，令《台蘋》金流斷鏈，剩餘資金料在3個月內用完。對於未能在新東家留用的員工，他僅稱會盡監督的責任保障他們的權益。工會幹部回應指，將進一步討論以作應對，重申希望資方能對外詳細說明，以安頓員工不安情緒。

有關《蘋果新聞網》交易案爭議，台灣的經濟部周三（15日）要求《台蘋》披露此宗交易詳情。經濟部次長曾文生周四表示，目前只是先發文了解實際情況，再作進一步判斷。台行政院發言人羅秉成亦稱，要先了解是否有此交易存在、交易價等，確認後才能按法律處理。台陸委會則強調，《蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權變更必須遵守台灣法規。