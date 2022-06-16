清潔工上水被磚擲中亡　2青年涉謀殺受審首名證人作供

2019年11月上水有人以磚頭等雜物堵路，並引發衝突，最終1名70歲清潔工被磚頭擲中死亡，警方事後拘捕兩名青年控以謀殺及暴動等3罪，案件今（16日）於高院續審。案發當日清路障時遇襲受傷的市民作供稱，認得首被告在衝突前曾有份用手機拍攝他清路障，且在發生衝突前曾用身體阻礙他執磚頭。證人在觀看涉案現場片段後指出他遇襲後首被告亦在他附近。

2名被告依次為現年18歲的劉子龍（花名牛屎）及現年17歲的陳彥廷。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士謀殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子X，以及參與暴動。 X供稱當日早上約6時許他離家打算上班，期間見到新運路有磚頭等雜物堵路，遂與其他人清理雜物。期間他見到首被告劉子龍和另一黑衣男子以手機拍攝他們後離去。之後他離開馬路，又在天橋遇見這2人，他一度尾隨他們走了一段路才回家。直至早上11時許，X外出打算購物，又見到新運路的馬路上有雜物，便再出去清理，之後亦有人加入清路障。

X指在清路障期間，有蒙面人走近叫他不要執磚，說不應幫政府和警察，並將磚頭重新放回路上，當中包括首被告。首被告更曾用身體擋住他不讓他執磚，2群人開始爭執。X指隨後有人大叫「開遮」，一幫持傘人士便走近，並有蒙面人執磚擲向他們，另一班人亦執磚還擊。期間有蒙面人向他的方向擲一支長鐵通，他拾起鐵通想阻止蒙面人前進，及後一名蒙面人拿着鋸走向他，他用鐵通篤向該人阻止他走近，其後X感到有磚頭擲向他左眼，他感暈眩並感到有人圍着及打他，又感到有人拉走他。X稱之後眾蒙面人退後，他亦見到死者躺在地上。X事後觀看事發片段，認出蒙面人退後時首被告亦在場。X接受首被告大律師盤問時，否認在認人手續時認錯人。大律師又指當時是X用鐵通篤蒙面人，才令事件升級，眾蒙面人其後的行為是為保護被篤的人。X否認自己令事件升溫，聲稱他只是自衞。案件明天（17日）續審。

案件編號：HCCC 322/2020