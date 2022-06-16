寶聲擬購官恩娜父持物業公司　交易告吹求賣方賠償

已故教育家兼慈善家陳樹渠夫婦創立的寶聲集團，5年前斥資2億多港元，向藝人官恩娜的父親官有權等人購入持有汀九樓盤星悅海灣（前稱金臻）業權的公司7成股份。賣方及後不想繼續交易，寶聲集團認為對方違反協議，要求200萬港元和解，但對方沒付款，遂入稟提控。事隔5年，案件今（16日）在高等法院開審，預計審期7日。寶聲集團董事長陳燿璋首先出庭作供，直言對賣家忽然停止交易感到既驚訝又懊惱。

本案原告是寶聲（集團）有限公司，3名被告依次是關秩安、關秀琼和官有權。原告在入稟狀透露，星悅海灣的註冊業主是前進有限公司，首被告和次被告是該公司的登記股東，第三被告聲稱是該公司部分股份的實益擁有人。2017年，原告與3名被告簽署協議，以2.45億萬港元購入該公司7成股份。但原告及後發現該公司的負債超過被告保證的負債。首被告之後表示會取消有關交易，原告願意接受解約，但要被告支付200萬港元作為和解條件，但被告沒有付款。

陳燿璋作供指，2017年5月31日，首被告致電給他，指不想繼續進行交易，陳回應說這屬違反協議，並提出以200萬港元和解。首被告看來願意支付款項，但沒有實際答應付款的時間及確切金額。陳指出，有關電話對話歷時只有數分鐘，十分簡短。由於事隔已經5年，難以清楚記得對話內容。對於首被告改變主意不想交易，陳坦言從沒想過，覺得驚訝又懊惱。同年6月5日，原告傳電郵給首被告，要求對方在6月8日前繳款，又稱如果違反條件，將保留追究權利。代表首被告的大律師質疑，陳在3份供詞中，所描述的電話對話並不相同，陳反指大律師只是在雞蛋裏挑骨頭，他所說的版本均屬一致。

案件編號：HCA 1861/2017