捲9000萬工程賄賂案　機電署工程師與社署妻被加控一罪

廉政公署今日(16日)加控一對公務員夫婦一項維持生活水準高於公職薪俸罪名，他們分別為機電工程署高級屋宇裝備工程師及社會福利署臨床心理學家，早前與一名機電署分判商被控行賄受賄、公職人員行為失當及處理犯罪得益，案件涉及機電署小型工程合約，總值約9,140萬港元。

被告為機電署高級屋宇裝備工程師謝聲德(57歲)，及其妻、任職社署臨床心理學家吳蔚珊(50歲)，廉署獲律政司進一步法律意見後，今加控兩人一項現任訂明人員維持高於與其公職薪俸相稱的生活水準，違反《防止賄賂條例》第10(1)(a)條。兩人與同案另一名被告、即機電署分判商陳子榮(55歲)，將於下周一(20日)在東區裁判法院應訊。控方將稍後申請把案件交付高等法院審理。

新增控罪指，謝聲德連同吳蔚珊於2012年1月至2019年8月期間，維持高於與謝聲德公職薪俸相稱的生活水準。謝聲德、吳蔚珊及陳子榮早前被控9項罪名，即一項公職人員接受利益、一項向公職人員提供利益、兩項公職人員行為失當，以及5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。