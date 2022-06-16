海關搗元朗私煙倉檢1400萬元貨　3被捕男子明日提堂

香港海關昨日(15日)在元朗進行反私煙行動，搗破一個私煙儲存倉，檢獲500萬支未完稅香煙，市值約1,400萬港元，應課稅值約950萬港元，拘捕3名(22至31歲)涉案男子。海關相信，3名疑犯為私煙集團骨幹成員，2人報稱無業，1人為地盤工，負責管理及分銷私煙。3人已被落案控以「處理應課稅品條例適⽤的貨品」罪，案件將於明日（17日）在屯門裁判法院提堂。

海關稅收罪案調查科高級調查主任黃永源表示，相信第5波疫情後物流稍為回復，私煙集團加速補充貨源，穩定私煙供應。私煙倉位於大樹下東路一個偏僻鐵皮倉內，平時罕見有人出入，鐵皮倉設計閘中有閘，外層鐵皮更有3米高，並且重門深鎖，外間人難以察覺牆內運作。

私煙集團亦利用黃昏時間天色昏暗，加上附近沒有街燈作掩飾，昨日更在黃色暴雨警告、狂風暴雨下犯案，增加海關偵查難度。私煙倉面積約2,000呎，設備新淨，估計運作不久，檢獲的私煙相信作內鎖。海關繼續追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。海關亦會繼續根據情報分析，加強打擊各層面的私煙活動。