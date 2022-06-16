浴室偷拍同性宿友洗澡　港大生認窺淫罪還押候判

香港大學1名男學生於深夜時，在宿舍的公共男浴室內偷拍同窗，並被當場發現。事後他在大學舍監的陪同下到警署自首。他今（16日）在東區裁判法院承認窺淫罪，須還押至6月30日判刑，期間法庭為他索取感化、社會服務令、勞教中心，以及心理及精神科報告。

案情指本案21歲被告龐致遠與事主X同為港學賽馬會第三學生村的宿友，但二人僅為點頭之交。2021年12月19日深夜時分，X在宿舍的公共男浴室內洗澡時，發現有手機從旁邊的淋浴間內伸出，X低頭探望，見旁邊淋浴間內有人。數秒後，該部手機再次從旁邊淋浴間的上方出現，X於是要求對質。及後被告走出該淋浴間，X檢查被告手機後發現有自己在淋浴時被偷拍的影片。

事件輾轉間通報至大學舍監並報案，不過舍監並無即時將手機證物交給警方，而是暫為保管。直至5天後，被告才在該舍監的陪同下到警署自首。警方在被告的手機內發現5段影片，分別拍攝到X的頭部及赤裸的上半身。被告在警誡下，招認因為一時性衝動及當時有壓力下才犯案。

案件編號：ESCC 961/2022