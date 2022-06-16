養和採磁力共振導航增準確度　大減前列腺癌嚴重副作用

養和醫療集團今日(16日)發布一項臨床研究，發現同時採用「立體定向放射治療」及「磁力共振導航」的放射治療，可減輕前列腺癌病人治療期間的副作用問題，有助盡快回復正常生活。養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，9成患者治療後都沒有出現嚴重副作用，治療後4個月內泌尿功能已開始回復原有水平。

根據香港癌症資料統計中心最新數字，前列腺癌是香港男性第三大常見癌症。發病率逐年不斷攀升，至今每年新症超過2,500宗。養和醫療集團於2020年起進行了一項為期15個月研究，評估同時使用「立體定向放射治療」及「磁力共振導航」放射治療為患者所帶來的影響，參加研究的51位前腺列癌患者平均年齡為71.5歲。研究發現，逾9成患者在治療後沒有出現嚴重副作用，病人在治療期間及其後出現的副作用相對溫和及短暫。51名患者中只有1人出現嚴重腸道症狀，另有6人有泌尿系統症狀，但情況均於1個月內逐漸減退。

負責領導今次研究的潘明駿醫生指，以往前列腺癌病人接受傳統放射治療時，會把放射治療的範圍稍為擴大以達到治療目的。導致腫瘤鄰近的器官都可能受影響，例如膀胱、直腸、小腸，導致副作用增加，出現腹瀉、腸道發炎、排尿困難。腫瘤的位置和形狀會隨着病人的呼吸不斷改變，磁力共振掃描影像可實時監察腫瘤的變化，放射線精準定位腫瘤，減少對附近正常組織的損傷，減輕腸胃及泌尿相關不適。