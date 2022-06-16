酒吧飲酒今起須快測　市民嫌麻煩減光顧　酒吧生意受重挫

本港近期先後有6間酒吧出現群組感染新冠肺炎，政府今日(16日)起推出酒吧業「專屬」防疫辣招，市民快速檢測無事才能進入酒吧飲酒。就新措施實施首日，東網記者傍晚時分，前往尖沙咀諾士佛臺、中環蘭桂坊一帶酒吧視察，可見兩處均有警方加強巡查，而酒吧客流亦顯著回落，「吉枱」處處。有酒吧預期損失一半生意，故推新招挽留酒客，並提供快測套裝讓顧客即場檢測，惟有市民則表示嫌麻煩，會減少到酒吧飲酒。

市民張先生指，今日前往光顧酒吧時才知悉新措施已實施，唯有花10港元向酒吧購買快測包即場檢測。為求與朋友碰酒杯，他嘆指「佢(政府)要做咪做囉！」另一市民郭小姐稱，雖然有不少行業從業員需每日快測，但認為新措施或影響市民即興飲酒的意欲，形容「酒吧好慘」，生意肯定受影響。此外，市民蔡小姐則謂「香港人最驚麻煩，肯定擔心受新例影響」，但認為每日做多一步未嘗是好事，能減少傳播。

蘭桂坊一間有提供酒精飲品的餐廳負責人表示，昨晚(15日)起已開始向顧客提供快測包，顧客亦普遍願意跟從，惟擔心當局進一步規定客人不得即場快測，或進而打擊生意。另一間餐廳負責人估計，新措施實施首日已流失一半生意，主要是客人多數屬即興飲酒，難以要求他們事先有快測證明，故亦會準備快測包作不時之需。