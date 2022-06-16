政Whats噏：傳葉劉做下屆行會召集人　馮煒光數4大「罪狀」反對

早前議員葉劉淑儀同前新聞統籌專員馮煒光嘅隔空罵戰，相信大家仍記憶猶新。只不過隔咗幾日時間，又再出現新「戰局」。事缘今日(16日)傳出消息話葉劉將出任下屆政府行政會議召集人，馮隨即喺社網站質疑有關安排，大數4大反對原因，希望下屆政府再三考慮喎。對於馮嘅批評，葉劉就話不作評論，仲話覺得幾好笑，所以得啖笑啦！

葉劉早前喺網台批評政府新聞處發布消息落後，新聞稿沉悶之餘，又指馮煒光喺擔任新聞統籌專員期間冇解釋政策，只以筆名「金鐘仁」撰搞，好似無咩做。馮煒光隨即千字文反擊，大吐苦水，指自己在任期間受盡兩位「資深AO」的阻撓，更有人放料洩密，破壞當時特首形象。

傳聞葉劉做行會召集人，有消息話唔少建制派人士都不滿有關安排。馮煒光亦話甚有保留，原因包括由政黨主席擔任召集人，擔心會矮化其他政黨，認為行會召集人應由非政黨人士出任，以示公允，又話葉劉太過惹火，早前曾公開揶揄議員葛珮帆加入下屆政府，認為大家同為建制陣營，不應如此，除非係自詡為「天子驕子」嘅AO精英心態作祟。

馮仲話葉劉偏袒AO，提到葉劉由港大畢業再進身AO ，故對有人批評港大畢業的AO難以容忍，舉例時任食環署署長劉利群，喺拆除黑暴連儂牆被不力，葉劉卻處處辯護，之後劉更可升官。不但如此，葉劉更建議律政司多僱用海外法律人才，認為有忽略國家安全之嫌。指律政司係非常重要和敏感嘅部門，全球各國嘅律政部門包括西方大國，都唔會聘請海外法律人才來為自己律政部門背書。

就馮煒光對葉劉嘅4大「罪狀」，東網致電葉劉，佢話不作評論，不過就覺得幾好笑，所以得啖笑啦！

葉劉稍後會喺立法會提出議員議案，促請政府與時並進，大刀闊斧改革公共傳播及宣傳策略、組織同機制，預料到時又會鬧爆政府新聞處同已經「人間蒸發」嘅新聞統籌專員，睇嚟馮煒光同葉劉隔空對戰仲有後續。