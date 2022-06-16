巴士座椅藏針2曰2宗　西貢新巴女乘客遭刺傷臀

巴士乘客被針刺傷停不了。今晚(16日)8時47分，一輛來往港鐵將軍澳及西貢的792M路線雙層巴，駛抵西貢巴士總站後，一名年約40歲女乘客，向車長表示被上層座椅上一支針刺傷臀部，車長於是報警。警方接報到場調查，女事主拒絕送院，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

巴士刺客最近已發生6宗。昨晚(15日)9時許，一輛40X路線雙層九巴，沿葵涌路駛至光輝圍附近，一名姓何女乘客發現被一支插在座椅的5厘米長針刺傷。5月31日，一名姓洪(54歲)男子乘搭82號新巴，坐於上層座椅時被針刺傷，車長在北角英皇道679號對開報警。5月23日早上，一名小學三年級8歲男生，乘搭43M路線雙層城巴到香港仔上學時，在下層座椅被一支約5厘米長縫紉針刺傷臀部，需送院敷治。

5月6日下午，一輛開往大坑勵德邨的81路線新巴，坐在下層左邊第二排座位的姓鄧(60歲)女乘客，背部被一支約5厘米長的針刺傷。5月2日下午，姓鄭(41歲)男子於粉嶺華明邨巴士站報案，指在一輛73號九巴上發現一支針，事件中無人受傷。