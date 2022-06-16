33地方納強檢 又一城無印良品及旺角MOKO Häagen-Dazs上榜

再增個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日(16日)將於薄扶林華貴邨重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田帝堡城1座

2.上水寶石湖邨碧玉樓

3.將軍澳日出康城領峯8座(左翼及右翼)

4.柴灣高威閣4座

5.尖沙咀漾日居6座

6.觀塘功樂道79號鳳儀大廈

7.東涌逸東(二)邨瑞逸樓

8.粉嶺華心邨華勉樓

9.堅尼地城石山街9號寶雅山

10.粉嶺祥華邨祥德樓

11.荃灣尚翠苑翠湖閣

12.將軍澳廣明苑廣昌閣

13.香港仔華貴邨華孝樓

14.黃竹坑深灣9號3座

15.大角咀富多來新邨富殿樓

16.觀塘功樂道38號景興閣

17.秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

18.天水圍天晴邨晴悅樓

19.尖沙咀擎天半島6座

20.秀茂坪寶達邨達怡樓

21.大圍秦石邨石玉樓

22.牛頭角彩德邨彩賢樓

23.旺角花墟道50至56號翠景閣

24.屯門富健花園7座

25.油麻地炮台街58至60號

26.將軍澳清水灣半島3座

27.觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B01號舖 三小漁

28.九龍灣德福廣場一期1樓F28號舖 敏華冰廳

29.九龍塘又一城LG1層LG1至30號舖 無印良品

30.旺角新世紀廣場MTR層16號舖 Häagen-Dazs

31.屯門香港黃金海岸酒店低層地下 聆渢咖啡廳

32.屯門香港黃金海岸酒店大堂 沙嗲軒

33.尖沙咀海港城海運大廈2樓OT260至263號舖 金不換泰國餐廳