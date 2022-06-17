入酒吧須快測　業界嘆趕客　市民稱麻煩

因應本港近期先後有6間酒吧出現群組感染新冠肺炎，政府昨日(16日)起推出酒吧業「專屬」防疫辣招，市民快速檢測無事才能進入酒吧飲酒。有酒吧職員及顧客向東網記者表示，新措施影響客人光顧酒吧的意欲。

蘭桂坊酒吧職員梁先生直言，新措施對酒吧的營業「一定有影響」，實行首日已經「無咗2至3個預約」，認為部分欲消遣的顧客，或會轉去餐廳。他續指，雖然會有人手檢查顧客的快測紀錄，包括姓名、檢測日期及沒有確診結果，但他坦言無法查證快測結果的真偽，「唔會知道係咪真係嗰個人去做（快測），又係咪正確咁做」。他另透露，因應新措施對顧客的限制，該酒吧已準備免費提供快測套裝予想入場的顧客，不過不知道顧客在場外的哪個位置「撩鼻」。在另一間暫未見有顧客的酒吧內，有調酒師表示，其實顧客已完成接種疫苗，不明為何要另外做快測，認為絕對影響顧客進入酒吧消遣的意欲。

另外，東網記者在視察市民進入蘭桂坊酒吧的情況，目測有顧客只打開電話掃描「安心出行」，但未見有職員檢查其快測圖片紀錄。有不願上鏡、打算進入該酒吧的陳小姐因為新措施實行已事先「撩咗鼻」及影相做證明，認為「好唔方便」，「見到酒吧無乜人就知」，但未有影響她跟友人入酒吧飲酒談心的興致。剛與友人「消遣一會兒」的莊生指出，為符合進入酒吧的要求，花了大約15分鐘做快測及拍照的步驟，笑言係「有少少麻煩」。被問到若快測「2條線」（即確診）時會否照入酒吧，他則表明染疫後絕對不會外出。