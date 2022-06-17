近9成受訪家長擔心早產嬰成長　有爸爸化身義工支援同路人

香港中文大學一項大腦與認知研究指出，本港每年約有近4,000個早產嬰兒誕生，另外更於協康會的一項有關「早產嬰家長面對的困難」調查發現，近9成家長最擔心嬰兒的成長。有見及此，協康會於今年4月展開「賽馬會社工創新力量：早產嬰家長支援計劃」，向早產嬰家長提供一站式全方位支援，包括提供早產嬰關懷包、情緒輔導等服務等。家長之一的Henry，索性於新冠肺炎疫情下化身為義工一員，以過來人身份，繼續支援同路人。

Henry育有一名10歲的兒子朗森，他憶述兒子出生時只有24周零5天，屬極度早產，身體各樣器官尚未發展成熟，尤其肺功能十分虛弱，初時連觸碰兒子的機會也沒有，便隨即送到初生嬰兒深切治療部(NICU)，當時醫生曾表示「朗森情況不樂觀，存活機會只有一半」。隨後在NICU期間，朗森更三度經歷生死邊緣，Henry形容當時「腦袋隨即一片空白，整夜無眠」，加上當時更因要處理朗森連串手術及突發狀況，需經常請假，遭公司辭退，不過他深信「失去了工作好小事，可以再找過，但小朋友成長要放首位」，後來得到協康會社工的介入，幫助他渡過難關。而朗森經過多年的治療及訓練，亦已追及同齡孩子的進度。

協康會早於2020年曾進行一項有關「早產嬰家長面對的困難」調查研究，近100名受訪者中，除發現家長擔心嬰兒的成長外，亦有74.5%受訪者表示難以面對孩子在NICU的情況、擔心孩子的照顧則有70.2%，其他擔憂還包括媽媽坐月的困難、感到自責等。協康會署理區域經理卓冰峰表示，男士一向較內斂，即使很擔心都會埋藏在心裏，建議新手爸爸可主動成為太太情感上的支援，陪太太們渡過產後可能出現各種情緒及身體不穩狀況的困難時刻。