中環槍擊斬人　查一星期未破案　警執法遜公安　坐大南亞幫

中環鬧市上周五（10日）發生涉及南亞幫的槍擊斬人案，源於兩黑幫疑因毒品及非法賭檔利益問題而起衝突，事件敲響本港治安警鐘，亦震驚全港市民。槍擊案至今相隔一周，縱然警方發出懸紅，又與跨部門人員每晚高調到南亞人士聚腳點巡查，但槍手與槍枝繼續無影。有學者認為，警方每晚「大龍鳳」但調查未見有明顯進展，更顯得對案件束手無策，與內地公安相比，執法能力明顯遜色；促請警方多就南亞幫問題執法，以免相關勢力坐大失控。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，雖然警方聯同其他部門近幾晚高調到重慶大廈及美麗都大廈等南亞人士聚腳點巡查，惟調查工作未見有明顯突破，「佢哋（涉案人士）唔係傻嘅，案發之後唔會返去鬧市重慶大廈藏身，估計黑幫都安排咗佢哋離開啦！」他指調查至今一周「人（槍手）又冇、槍又冇」，每晚的「大龍鳳」只會更顯警方老鼠拉龜，對案件束手無策。

陳又指出，事發當晚除中環槍擊案外，河北省唐山市亦發生嚴重的刑事傷人案，幾個彪形大漢毆傷兩名女子後逃去，內地警方行事迅速，翌日已經拘捕悉數涉案9男。同樣以內地執法者水平比較，顯得香港警方調查力有不逮；更甚的是臨近七一，若相關調查工作繼續停滯不前，或會令有傳訪港的領導人留下壞印象。

警方被指自2019年把人手資源集中處理暴力示威浪潮及國安案件，南亞幫及黑幫等放在次要位置，致有關勢力坐大。

陳認為警方不能顧此失彼，天真地以為南亞幫與政治無關，「既然呢班南亞人可以當街開槍斬人，就見到佢哋其實好膽大，佢哋要錢啫，唔排除佢哋日後被境外勢力利用。」假若將來有反中亂港分子出錢，要求他們「搞事」，甚至暗殺政要，南亞幫都會照做，他呼籲警方切勿掉以輕心，要在各方面平衡，防患未然。

事發於上周五凌晨2時許，一輛白色七人車沿雲咸街行駛，期間有一輛私家車駛至旁邊，並跳出多人持刀向七人車猛斬，另一輛客貨車則撞向刀手及往下亞厘畢道方向逃去，眾刀手繼續圍攻七人車，不久後現場傳出槍聲，眾刀手始落荒而逃。案中3人受傷，其中一尼泊爾漢腹中槍。警方先後拘捕兩名巴基斯坦漢、兩名尼泊爾漢（包括中槍傷者）及一名本地人，已落案起訴他們。警方又懸紅25萬元，呼籲市民提供消息。

另外，警方前日拘捕兩名分別24歲及30歲南亞裔男子，至昨日暫控該兩名疑犯合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪，案件將於今早在東區裁判法院提堂。