年輕新冠康復者輕度腦萎縮　或患認知障礙症　專家促照眼底篩檢

新冠肺炎患者康服後手尾長。專家指，除了康復者可能記憶受損外，部分染疫時病徵輕微的年輕或成年康復者，可能增加患上認知障礙症風險，促市民及早篩查，接受俗稱「照眼底」的「全自動視網膜圖像分析」，檢測患認知障礙症的風險。

香港路德會社會服務處舉辦「疫境護老線上研討會」，分享新冠後遺症與認知障礙的關連。香港中文大學公共衞生學院教授徐仲鍈於會上表示，有研究指新冠後遺症有可能影響部分康復者的記憶，令他們難以集中精神，間接令他們的工作或學習質素下降外，更有不少文獻顯示即使病徵輕微的年輕或成年患者康復後，亦會增加患上認知障礙症風險，而通過腦磁共振成像在兩個重複時間點測量所得，發現當中新冠患者的大腦結構明顯有改變，甚至輕度萎縮，而該情況通常只會在認知障礙患者身上出現，反映認知障礙症於新冠患者群漸趨年輕化。

徐建議市民及早進行認知篩查及預防，接受俗稱「照眼底」的「全自動視網膜圖像分析」，以非入侵方式分析其認知健康風險的程度，再透過健康飲食及和改善生活習慣及早預防，將患認知障礙症的風險盡量減低。該服務處現時提供「照眼底」檢測服務，為市民進行認知健康風險評估；另推出一套認知障礙症桌上遊戲《吃遍香港》，用本地美食勾起患者回憶，並在遊戲過程中能與家人、朋友和照顧者分享飲食經驗及傳承本地飲食文化，促進溝通及互動，從而達致預防及防止病情惡化。