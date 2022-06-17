綜合診所紓專科新症輪候時間　耳鼻喉科治療省半年

為改善專科門診新症輪候時間，醫院管理局推出不同措施，以增加容納新症及減低舊症宗數。醫管局昨稱，去年10月起該局推出特別酬金計劃、聘請兼職醫生及退休後重聘計劃等短期措施來增加人手；又以綜合診所、公私營合作計劃等中長期措施，作為可持續性改善輪候時間措施。而在今年第4季，將會加入新症輪候綜合診所的時間到專科門診的輪候時間上，以優化計算輪候時間。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，短期措施不能持續實行，因此該局推出中長期措施，例如醫生主導跨專業團隊綜合診所，病人先由護士等專業人員評估情況後，再由醫生繼續治療。他又指有耳鼻喉科病人若苦等醫生診症，或需一年以上時間，若先到綜合診所治療，只需半年時間已完成檢查、診療、配助聽器等程序。現時全港有逾100個綜合診所、覆蓋19個專科病症，分布7大醫院聯網，而各聯網所提供的綜合診所或有不同。

至於公私營協作計劃，則可讓部分病情穩定的專科門診病人，選擇接受社區的私營基層醫療服務，以騰出診症名額予新症病人，同時舊症病人可獲私家醫生每年覆診10次，對比公立醫院醫生覆診次數大大提升，舊症病人若有任何問題，亦可回到公院了解，毋須再輪候。