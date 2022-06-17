「天網地網人網」齊突破　疫流而上　攜手前行

疫情下百業難捱，地產代理界龍頭美聯集團（01200）卻逆市廣納人才，在領導層的帶領下，提拔年輕有為者擔任前線管理職務，優化線上平台，促使集團「疫流而上」，2021年全年業績連錄盈利，收益更錄60億元，勇創新高。集團不忘肩負社會責任，撥款支援社福團體回饋大眾。

科技不斷進步，美聯集團的「天網地網人網」一直同步發展，持續提升客戶體驗。「天網」即線上業務平台，既是全行首推「KOL帶睇樓」，推動前線同事化身「網紅」自拍筍盤，配合跨平台推廣，帶動行業拍片風潮。在疫情之下，美聯集團的線上服務更不斷推陳出新，包括全行首推「豪宅網」，由專業團隊為豪宅樓盤拍攝VR及相片，從而加強樓盤的吸引力，其後更加入「客戶評價」功能，幫助客人更容易理解代理的服務態度及質素。

疫情阻礙睇樓，愈來愈多客戶轉用線上睇樓服務。因此，美聯特別為客戶推出全新的「Al裝修」功能，提供多款模擬裝修效果。美聯已成為香港科學園「企業夥伴」，攜手探索創新科技，了解「元宇宙」、「AI人工智能」、「智能合約及付款」等應用方案，並進行商業對接，冀為代理行業帶來更多房地產科技新方案。

此外，美聯集團更與美國上市的空間數據科技公司Matterport, Inc.簽訂策略性合作協議，是內地及香港首家物業代理引入最新的「數碼孿生」（Digital Twin）技術，攜手引領地產代理行業邁向「數碼轉型」（Digital Transformation）的新里程。最近，集團更全行獨家率先推出「VR帶睇樓」服務，結合最先進的VR技術，以及專業代理即場導航，為客戶帶來猶如置身物業現場的優越搵樓體驗，可以突破時間及空間的限制，達致「零接觸睇樓」。

美聯在疫情下力求進步，在2020年初引入VPN及線上會議相關科技，推出線上培訓及發展項目，鼓勵同事疫下維持個人學習。集團不遺餘力培訓人才，截至2022年3月底，集團提供近670次課堂，總培訓時數達10萬小時。美聯物業旗下精英在第53屆傑出推銷員（DSA）比賽全員獲獎，去年千萬業績營業員較前年同期飆升4倍，逾百萬營業員亦增約13%。

無論市況順逆，皆有市民需要買賣或租賃物業，地產代理肩負助客戶安居置業的重任。美聯以員工健康為首要考慮，因此早在今年1月已先於其他行業重啟在家工作安排。由於數碼化工程行之有效，同事可藉科技之助「隨時隨地做生意」，即使疫情嚴峻，美聯全集團仍能高效地營運，分行從未大規模停業，後勤的財政、法律、人事、行政、科技及宣傳支援維持高效，攜手在「疫」風中完成助客戶置業安居的使命。

集團分店網絡「地網」亦持續優化，2020年於日出康城設立全行首家「全電子化」分行。截至今年3月底止，公司業績逾3,000萬元分行數目激增近3倍，創10年新高。去年美聯集團積極吸納人才增強「人網」，透過線上就業講座、分享會及社交媒體，善用「地網」舉辦招聘活動。

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